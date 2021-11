Fisco: Turco (M5s), bene taglio Irpef a ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accordo che sta delineandosi sulla riforma dell’Irpef, all’interno del tavolo al ministero dell’economia, prospetta un taglio dell’imposta sul ceto medio che il M5s ha immediatamente posto tra i suoi obiettivi. Anche le altre forze politiche, come Pd, Lega e FI, inizialmente più propense a chiedere interventi sul cuneo contributivo o sulla sola Irap, alla fine sono approdate alle nostre posizioni". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente designato del M5s. "Si tratta di una risposta importante a lavoratori, pensionati, imprese individuali, società di persone, autonomi e professionisti troppo spesso, e per troppo lungo tempo, esclusi da interventi di alleggerimento fiscale - aggiunge -. Inoltre l’accordo, nel prospettare il passaggio da 5 a 4 aliquote, si inserisce in quella scia di semplificazione che il M5s ha sempre chiesto, tanto da aver presentato la nostra proposta originaria di riforma dell’imposizione personale come tendente alle 3 aliquote Irpef". (com)