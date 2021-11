Infrastrutture: spagnola Ohla si aggiudica nuovo contratto a New York per 128 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di infrastrutture spagnola Ohla si è aggiudicata un contratto da 128 milioni di euro con il dipartimento dei Trasporti di New York per riqualificare la rotonda ed il ponte della strada West 79. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". La struttura consiste in una rotonda e rampe d'ingresso e d'uscita che conducono a strade cittadine e a un'importante autostrada di New York. Inoltre, il complesso è costituito da attraversamenti pedonali, piste ciclabili e aree di concessione. Questa aggiudicazione si aggiunge ad altre come il miglioramento dell'accessibilità in otto stazioni della metropolitana di New York e il lavoro della Long Island Rail Road (Lirr) per progettare e costruire la stazione ferroviaria di Elmont. (Spm)