Fisco: Castelli, riforma strutturale su aliquote Irpef ceto medio e Irap

- Gli interventi "avranno una valenza strutturale, non misure spot, e soprattutto saranno percettibili. Due tra le cose principali che chiedevamo". Lo ha detto la viceministra all’Economia e le Finanze, Laura Castelli, al termine del tavolo al Mef sulla riforma fiscale. "Si agirà sulle aliquote Irpef del ceto medio, ed in modo strutturale anche sull’Irap. Nei prossimi giorni ci saranno alcuni aggiustamenti di dettaglio ma l’aspetto importante è che si è trovato un equilibrio tra forze politiche, perfettamente in linea con l’indirizzo Parlamentare. Il lavoro è stato molto positivo", ha aggiunto. (Rin)