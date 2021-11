Violenza donne: Fontana, puntare su giovani per fare assurdità di questi comportamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne "è una giornata che dovrebbe essere sempre più evidenziata e sempre più estesa. Dovrebbe essere una giornata in cui tutte le persone dovrebbero fare qualche riflessione su questi tragici eventi". Lo ha detto questa mattina il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento "Ogni giorno è questo giorno", appuntamento promosso da Regione Lombardia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Credo che sia inaccettabile - ha sottolineato Fontana - che succedano ancora tanti episodi di violenza fisica, sessuale, morale, psicologica. Sono tutte situazioni che noi dobbiamo riuscire a rendere come un triste retaggio del passato, dobbiamo fare in modo che siano cose del passato e che non accadano più nel presente e nel futuro. Per fare questo bisogna sicuramente parlarne e far capire ai giovani l'assurdità di questi comportamenti". (Rem)