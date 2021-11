Torino: l'ambasciatore Razov al VII seminario Italo-Russo, miglioriamo nostri rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un atteggiamento positivo nei confronti della Russia e dei nostri cittadini, la dimostrazione è stato l'incontro conviviale con il sindaco della città di Torino. Dobbiamo però migliorare i nostri rapporti bilaterali per superare le disgrazie che colpiscono il nostro pianeta. Lo ha affermato l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergej Razov, intervenuto al VII seminario italo-russo nell'auditorium del grattacielo Intesa-Sanpaolo, a Torino. "Negli ultimi tempi ci sono state quattro conversazioni telefoniche tra Draghi e Putin, in cui si sono sollevati vari temi legati alla presidenza italiana del G20, come l'Afghanistan, l'Ucraina, la Libia e il confine Polonia-Bielorussia - ha continuato Razov -. Putin ha poi invitato Draghi a venire in Russia: se ne parlerà all'inizio del prossimo anno. Nel frattempo sono previste alcune riunioni tra i nostri ministeri. (segue) (Rpi)