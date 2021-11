Torino: l'ambasciatore Razov al VII seminario Italo-Russo, miglioriamo nostri rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Razov ha affermato che gli interscambi tra Russia e Italia si sono ridotti a causa delle sanzioni e della pandemia a 20 miliardi di dollari. "Quest'anno la crescita è stata superiore al 43 per cento nei primi 9 mesi dell'anno. E' un miglioramento ma siamo ancora lontani dalle cifre record di 54 miliardi viste nel 2013", ha detto l'ambasciatore che ha poi parlato dell'emergenza pandemica: "Sul Covid stiamo continuando le nostre interlocuzioni con l'Ema per il via libera del nostro vaccino, che è efficace e sicuro, come dimostrato da molti medici, e fino ad ora è stato somministrato a 120 milioni di persone. In Russia apprezziamo altamente la qualità dei nostri rapporti con Italia, nonostante tutte le difficoltà di diverso carattere, i nostri rapporti vanno avanti in maniera costante e costruttiva", ha concluso. (Rpi)