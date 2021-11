Kosovo: fonti stampa, nuovo governo tedesco sostiene liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Germania sostiene l'integrazione europea dei sei Paesi dei Balcani occidentali e le riforme necessarie per soddisfare tutti i criteri di Copenaghen. Lo riferisce l'emittente kosovara "Rtk", facendo riferimento al documento dell'accordo di coalizione del nuovo governo tedesco. "In questo contesto, rafforzeremo la società civile e sosterremo ulteriori passi verso il riavvicinamento", si legge nel documento. L'accordo propone l'apertura dei primi capitoli con Albania e Macedonia del Nord, la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, ma anche il proseguimento dei negoziati con il Montenegro e la Serbia. Nell'intesa si sostiene inoltre il processo di dialogo promosso dall'Ue tra Belgrado e Pristina, nonché gli sforzi per mantenere la pace a lungo termine in Bosnia-Erzegovina, sulla base della conservazione dell'integrità territoriale e del superamento delle differenze etniche. Nel documento si aggiunge che parallelamente ai negoziati di adesione, la capacità dell'Ue di accogliere nuovi membri deve essere migliorata.(Alt)