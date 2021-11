© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a nove il numero delle persone morte in un incidente nella miniera russa di Listvyazhnaja, nella regione di Kemerovo in Siberia. E' quanto riferito dal governo regionale. In precedenza il governatore Sergej Tsivilev sul suo canale Telegram ha spiegato che al momento dell'incidente erano presenti 285 minatori nella miniera, 237 persone sono state evacuate in superficie. (Rum)