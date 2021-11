Sanità Sardegna: Nieddu, ruolo fondamentale per ospedali e case di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali e le case di comunità saranno al centro del nuovo piano di riorganizzazione della medicina territoriale che la Regione Sardegna si appresta a varare. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu che ha incontrato i rappresentanti regionali degli Ordini dei medici e delle professioni sanitarie. "In questo nuovo modello – ha detto Nieddu - non è più il paziente a doversi orientare nel sistema sanitario per ottenere le risposte che cerca, ma sarà il sistema stesso a prendere per mano il cittadino e accompagnarlo nel percorso più appropriato, avvicinando quanto più possibile i servizi alle persone. In quest'ottica un ruolo fondamentale sarà svolto dalle strutture intermedie, gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità, che saranno diffuse in modo capillare sul territorio". "L'emergenza Covid – ha dichiarato l'esponente della Giunta – ha evidenziato ovunque la necessità di superare l'attuale modello d'assistenza. Per fare questo abbiamo avanzato una proposta che stiamo condividendo con tutti i portatori di interesse a cui abbiamo chiesto una partecipazione attiva. Il documento che abbiamo presentato è un punto di partenza". (segue) (Rsc)