Sanità Sardegna: Nieddu, ruolo fondamentale per ospedali e case di comunità (2)

- "L'impostazione che abbiamo seguito – precisa l'assessore – vuole superare il tradizione modello fondato sul dualismo ospedale-territorio. Nella proposta contenuta nel Piano abbiamo messo al centro il cittadino nei suoi bisogni d'assistenza e di cure". "Attualmente – ha precisato Nieddu – i cittadini si rivolgono unicamente ai pronto soccorso e all'ospedale identificando questi come gli unici luoghi in cui ottenere le risposte ai proprio bisogni, senza tenere conto dell'intensità delle cure richieste. Questo modello oggi è in crisi. La strada per un sistema che riesca ad essere efficiente e sostenibile non può prescindere dall'appropriatezza delle cure"."La bozza tecnica che abbiamo elaborato – conclude l'assessore Nieddu – non è un libro dei sogni, ma è un documento programmatico in cui abbiamo indicato cosa intendiamo fare, come farlo e quali dovranno essere le risorse necessarie. Oggi il tema più delicato è quello relativo alle figure professionali, oggi carenti su tutto il territorio, ma anche su questo fronte abbiamo fissato obiettivi di breve, medio e lungo termine, partendo dal fatto che che la Regione, dopo tanto tempo, sta ripartendo proprio dalla formazione dei medici e delle altre figure del comparto con investimenti mai visti prima". (Rsc)