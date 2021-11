Green pass: Brunetta, nuove misure premiano vaccinati e aumentano sicurezza comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il super green pass "richiede una duplice strategia: da un lato premiare i vaccinati - il 90 per cento degli italiani, come ha ricordato il presidente Mattarella - e riservare ai non vaccinati le restrizioni legate ai vari colori (bianco compreso), dall’altro lato estendere la platea soggetta all’obbligo del green pass base (tampone) per aumentare il livello di sicurezza e protezione della comunità". Lo ha detto oggi a "Il Foglio" il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Penso innanzitutto ai fruitori dei servizi - spiega il ministro -, dagli utenti dei front office della pubblica amministrazione ai clienti delle banche e degli studi professionali, fatta naturalmente eccezione per i servizi di pubblica utilità". A proposito dei controlli sul trasporto pubblico locale, da affrontare "una volta per tutte", Brunetta ha aggiunto che "per le metropolitane, i lettori ottici ai tornelli potrebbero essere facilmente integrati per leggere il Qr code dei certificati verdi". "Sugli autobus i controlli a campione sui passeggeri, già previsti per verificare il possesso dei biglietti, potrebbero essere ampliati al green pass. Tutto questo all’interno di un sistema di controlli rafforzato e totalizzante, a partire dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande", ha concluso. (Rin)