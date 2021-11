Burkina Faso: governo proroga sospensione servizi Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Burkina Faso ha prorogato la sospensione del servizio Internet mobile, decisa domenica scorsa dalle autorità locali in seguito ai crescenti disordini politici legati all'insicurezza nel Paese. Lo fa sapere il governo in una nota. La sospensione è stata decisa per "motivi di sicurezza e di difesa nazionale" e inizialmente sarebbe dovuta durare 96 ore ed essere revocata ieri sera. La decisione è stata fortemente contestata dagli organismi professionali dei media e del giornalismo del Burkina Faso che hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano l'interruzione "improvvisa e ingiustificata" dei servizi Internet nel Paese. La situazione crea dei disagi alle persone ed è "in aperta violazione del diritto del pubblico all'informazione e alla libertà di parola", si legge nella dichiarazione, che critica il silenzio del governo sul "blackout" e ha chiede l'immediato annullamento della misura. Il provvedimento è stato deciso nel mezzo di crescenti proteste contro la presenza francese e la diffusa insicurezza nel Paese. (segue) (Res)