Burkina Faso: governo proroga sospensione servizi Internet (2)

- La scorsa settimana almeno 53 persone sono morte in un attentato contro un distaccamento della gendarmeria di Inata, nella provincia settentrionale di Soum. Lo ha annunciato il portavoce del governo Ousseni Tamboura, aggiornando la stima dal precedente bilancio di 32 morti. Ad essere uccisi sono stati 49 gendarmi e 4 civili, mentre altri 46 gendarmi sono stati trovati vivi. Fonti locali riferiscono intanto che in seguito all'attacco il comandante della prima regione della gendarmeria e il comandante del gruppo del settore nord sono stati licenziati dai loro incarichi. Domenica 14 novembre si è verificato anche un altro attacco nel comune di Kelbo, sempre nella provincia di Soum nel Sahel, ma quest'ultimo è stato respinto dall'esercito. In seguito agli attacchi il presidente Roch Marc Christian Kaboré ha decretato un lutto nazionale di 72 ore. Dal 2015 il Burkina Faso è alle prese con un aumento degli attacchi terroristici che hanno causato centinaia di vittime e oltre 1,4 milioni di sfollati interni. Secondo il ministero della Difesa, dall'inizio della crisi un totale 478 militari del Burkina Faso sono morti in difesa del loro Paese. Dal 28 maggio a oggi, questi attacchi hanno anche causato la chiusura di 2.244 scuole che hanno colpito 304.564 studenti in diverse regioni del Paese. Secondo le Nazioni Unite, le violenze hanno spinto circa 17.500 persone a lasciare il Paese dall'inizio dell'anno. Ad oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza in 14 delle 45 province del Paese, al fine di facilitare la lotta al terrorismo. Dal 2019, un coprifuoco è stato disposto nelle regioni colpite e regolarmente prorogato. (Res)