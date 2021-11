Camera: oggi audizione Giovannini su Pnrr e prevenzione infiltrazioni mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Trasporti della Camera svolge oggi alle 14, in videoconferenza, l'audizione del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla webtv della Camera. (Com)