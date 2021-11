© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ribadito la necessità di far fronte a tutte le forme di monopolio e speculazione. Lo ha riferito la presidenza in un comunicato relativo all'incontro ieri con la ministra del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni, Fadhila Rabhi bin Hamza. Saied ha parlato anche della necessità di sviluppare un quadro giuridico per i canali di distribuzione.(Tut)