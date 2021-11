Polonia: premier Morawiecki, costruiremo un muro che avrà un effetto "molto positivo".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia costruirà un muro alla sua frontiera, il cui effetto sarà "molto positivo". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki. "Mostriamo che facciamo il nostro lavoro, che difendiamo il fianco orientale della Nato e dell'Unione europea", ha detto il premier polacco, secondo il quale Varsavia e Bruxelles dovrebbero condividere i finanziamenti per la realizzazione del muro. Nelle ultime settimane alla frontiera tra Polonia e Bielorussia si sono ammassati centinaia di migranti nel tentativo di entrare nell'Ue. Morawiecki ha poi affermato che la Polonia non pagherà la sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia dell'Ue dopo che la Coste costituzionale polacca ha stabilito la supremazia della diritto nazionale su quello comunitario. Il primo ministro della Polonia ha poi evocato l'incontro avvenuto ieri, 24 dicembre, a Parigi con il presidente Emmanuel Macron. "Ho insistito sugli elementi che destabilizzano attualmente l'Europa orientale e sul pericoloso puzzle che costituiscono", ha detto Morawiecki. Il premier ha spiegato di aver parlato con il presidente francese della "tratta di esseri umani" organizzata dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e del "rafforzamento della presenza militare della Russia attorno all'Ucraina". (Frp)