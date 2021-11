Agroalimentare: Consorzio tutela Pecorino Romano, difendere eccellenze sarde da imitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Difendere le eccellenze agroalimentari sarde dai tentativi di contraffazione delle imprese straniere che cercano di spacciare per sardi ed italiani prodotti, come il formaggio pecorino, che non lo sono affatto. E' l'appello lanciato dall'Expo di Dubai, la fiera internazionale che sta mettendo in mostra davanti al mondo il meglio delle produzioni della Sardegna, dal presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, Gianni Maoddi. La richiesta al governo è chiara e univoca: serve un nuovo patto strategico, con una forte sinergia tra il ministero degli Esteri e il ministero delle Politiche Agricole, per intensificare la lotta alla diffusione di prodotti che richiamano all'Italia ma che niente hanno a che fare col Belpaese e incrementare le attività di promozione sui mercati lontani, perché l'alimentare è uno dei principali veicoli dell'immagine dell'Italia all'estero. Una richiesta ribadita al ministro degli esteri Luigi Di Maio, in visita a Expo Dubai. "Nei primi 6 mesi di quest'anno l'export è cresciuto del 15 per cento - ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano - a dimostrazione del crescente interesse per il prodotto, che proprio per questo va ancora di più protetto, tutelato e valorizzato con politiche adeguate, come abbiamo chiesto al governo insieme ai presidenti degli altri consorzi qui a Dubai. Tornare nelle Fiere internazionali, e tornarci insieme ad altre prestigiose DOP, è davvero un'occasione straordinaria, per rilanciare l'export facendo rete e valorizzare la straordinaria qualità dei nostri prodotti unici al mondo. Il Pecorino Romano rappresenta oltre l'80 per cento dei volumi rispetto al totale dei pecorini DOP italiani, con più di 12mila aziende in tutta la zona d'origine". (Rsc)