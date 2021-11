Difesa: India, entra in servizio sommergibile Vela di classe P-75

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare dell’India ha immesso oggi in servizio il sommergibile Vela, il quarto dei sei previsti della classe P-75. La cerimonia di introduzione si è svolta nei cantieri navali di Mumbai alla presenza del capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Karambir Singh. L’alto ufficiale ha sottolineato che il nuovo mezzo è in grado di effettuare l’intera gamma delle operazioni sottomarine. Domenica la Marina ha immesso in servizio il primo cacciatorpediniere lanciamissili stealth di classe P-15B, denominato Visakhapatnam, e il 21 dicembre toccherà alla nave da ricognizione Sandhayak, prima del progetto Survey Vessels Large (Svl). (Inn)