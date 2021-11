Tunisia-Italia: leader partito Pdl Moussi riceve ambasciatore Fanara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) della Tunisia, Abir Moussi ha ricevuto ieri pomeriggio presso la sede centrale del partito, l'ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, e il suo consigliere politico. Lo ha riferito la stessa leader del partito in un comunicato diffuso sulla propria pagina Facebook, spiegando che l'incontro si è concentrato sulle modalità per sostenere la cooperazione economica, culturale e sociale tra Tunisia e Italia e per sviluppare le relazioni tra i due Paesi in diversi ambiti nel quadro del rispetto reciproco.(Tut)