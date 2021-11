Croazia-Francia: presidente francese Macron a Zagabria, al via gli incontri ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avviato stamane una visita ufficiale a Zagabria. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", il primo incontro ufficiale è con l'omologo croato Zoran Milanovic nel palazzo della presidenza della Repubblica. Dopo l'incontro con Milanovic, il presidente francese deporrà una corona di fiori al Monumento alla Patria. Successivamente è previsto un incontro con il premier Andrej Plenkovic nella sede del governo. Macron è arrivato in Croazia ieri sera e la visita è iniziata con una cena di lavoro con il primo ministro Plenkovic. La Croazia sta acquistando dalla Francia 12 caccia Rafale F3R usati, che includono 10 velivoli monoposto e due biposto al prezzo di 999 milioni di euro, con un pagamento in cinque rate dal 2022 al 2026. I due ministri della Difesa, Mario Banozic e Florence Parly, firmeranno oggi un contratto per l'acquisizione dei velivoli. I primi aerei dovrebbero arrivare in Croazia alla fine del 2023 o all'inizio del 2024. (segue) (Seb)