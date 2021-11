Croazia-Francia: presidente francese Macron a Zagabria, al via gli incontri ufficiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Macron in Croazia si svolge poco prima dell'avvio del semestre di presidenza francese del Consiglio Ue, il primo gennaio 2022. Prima di ciò si attende, sotto la presidenza slovena uscente, l'avvio di un procedimento per prendere una decisione formale sull'ingresso della Croazia nell'area Schengen. Plenkovic ha detto nei giorni scorsi che la Croazia ha il sostegno della Francia sul tema, aggiungendo che il punto sarà contenuto anche nell'accordo di partenariato strategico che il presidente francese e il primo ministro croato firmeranno oggi. Francia e Croazia hanno già una partnership strategica, ma il nuovo accordo la amplierà e la approfondirà in una serie di nuove aree. Le autorità croate si aspettano anche il sostegno francese per l'ingresso di Zagabria in zona euro, e a questo proposito Plenkovic ha affermato in precedenza di auspicare un ingresso nel 2023. (Seb)