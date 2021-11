Violenza donne: De Poli (Udc), necessario cambio di mentalità, insegnare cultura rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non possiamo ignorare questa tragedia. La strada da fare è ancora tanta. Servono più fondi ai Centri anti violenza. E, soprattutto, è necessario un cambio di mentalità". E' quanto afferma in un video pubblicato sui canali social il senatore e presidente nazionale dell'Udc, Antonio De Poli. "Dietro un atto di violenza o un femminicidio, purtroppo, c'è sempre un pensiero che concepisce la donna come un soggetto più debole o addirittura inferiore - aggiunge -. La parità di genere è prima di tutto un fatto culturale! Vorrei lanciare un appello: insegniamo ai nostri figli e alle nostre figlie il valore di una donna e della cultura del rispetto. Buon 25 novembre a tutte". (com)