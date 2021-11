Cooperazione: Somalia, Fao e Fondo di sviluppo del Qatar firmano accordo da 1,7 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una molteplicità di crisi, tra cui scarse precipitazioni, un'infestazione di locuste del deserto, inondazioni localizzate, conflitti e Covid-19, hanno peggiorato le condizioni per gli agricoltori e le comunità pastorali locali. A causa degli effetti combinati di queste sfide, circa 3,5 milioni di persone stanno attualmente affrontando alti livelli di insicurezza alimentare acuta. "La Fao accoglie con favore l'impegno dello Stato del Qatar a sostenere le comunità agricole vulnerabili in Somalia. Attraverso questa prima partnership con il Qatar Fund for Development, lavoreremo insieme per salvare e rafforzare i mezzi di sussistenza e aiutare le famiglie ad anticipare shock come la siccità e le malattie degli animali aumentando e diversificando la loro produzione alimentare e proteggendo il loro bestiame, una fonte essenziale di cibo e reddito", ha dichiarato il vicedirettore generale della Fao, Beth Bechdol, nel firmare l'accordo. "Ci riuniamo tutti qui oggi per assistere alla firma di questo importante accordo di azione preventiva. Confidiamo che l'iniziativa sosterrà in anticipo le comunità agricole e pastorali a rischio per ridurre le minacce all'interno di questi gruppi emarginati. Inoltre, l'appello all'azione preventiva sarà contribuire a fornire soluzioni efficaci che si stima possano assistere 1.850 piccoli proprietari agricoli e rispondere in anticipo ai mezzi di sussistenza agricoli di emergenza", ha affermato Misfer al Shahwani, vicedirettore generale dei progetti della Qatar Fund for Development. (Com)