Aerospazio: Cina lancia in orbita il satellite Shiyan-11

- Il satellite Shiyan-11 è stato lanciato dal Centro spaziale Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, a bordo di un razzo vettore Kuaizhou-1A. Il lancio è avvenuto alle 7:41 (ora locale) di oggi e il satellite è entrato nell’orbita prestabilita. Lo scopo della missione non è stato ancora ufficializzato dalle autorità cinesi. L'ultimo satellite della serie Shijian è stato lanciato lo scorso ottobre: il Kuaizhou-1A, un razzo di piccole dimensioni a rapida velocità di dispiegamento, è stato progettato e prodotto dalla China Aerospace Science and Industry Corporation per i lanci di satelliti commerciali. (Cip)