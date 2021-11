Violenza donne: Gelmini, supportare centri antiviolenza e rafforzare reddito di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Solo il 15/16 per cento delle donne "trova il coraggio e le condizioni per poter denunciare le violenze, che spesso vengono subite e nascoste. Dobbiamo fare emergere questa triste realtà e contrastarla". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo questa mattina a "Non stop news" su Rtl 102.5. "Per farlo occorrono un supporto ai centri antiviolenza e risorse per il reddito di libertà, una misura che il Parlamento ha già previsto ma che non è sufficientemente finanziata", ha proseguito. "La ministra Bonetti ha già predisposto un Piano antiviolenza", ha aggiunto Gelmini, e "con tutte le colleghe stiamo lavorando anche a un pacchetto di misure che vanno dal rafforzamento delle misure cautelari al rafforzamento del fermo". "Io ho proposto di pensare, per i casi più estremi, anche a una forma di tutela per le donne che denunciano, che non devono essere lasciate sole", ha concluso. (Rin)