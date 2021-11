Cina: investimenti a Taiwan crollano del 61,45 per cento nei primi 10 mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori di Taiwan hanno approvato 32 i progetti d’investimento dalla Cina continentale nei primi 10 mesi dell’anno, in calo del 61,45 per cento su base annua. Lo riferisce il dipartimento degli Affari economici di Taipei, aggiungendo che il volume degli investimenti approvati è sceso del 66,68 per cento su base annua a 41,3 milioni di dollari. Il dipartimento ha attribuito la contrazione delle operazioni intra-Stretto ad una combinazione di fattori, tra cui la tensione diplomatica tra le parti e i cambiamenti nel commercio globale. Dal 2009, anno in cui Taiwan ha aperto il proprio mercato agli imprenditori di Pechino, l’isola ha approvato 1.493 progetti di investimento, con un volume d’affari totale pari a 2,45 miliardi di dollari. In calo anche le operazioni di Taiwan nella Cina continentale. Nei primi 10 mesi dell’anno, Pechino ha infatti approvato 349 domande, pari a un decremento su base annua del 9,82 per cento. (Cip)