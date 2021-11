Torino:VII seminario italo-russo, Lo Russo, con Russia relazione con sistema imprese, cultura e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un'ottima e storica relazione con le città della Federazione Russa. E' stato fatto tanto in passato e vogliamo continuare a fare altrettanto in futuro. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intervenuto al VII seminario italo-russo organizzato questa mattina all'auditorium del grattacielo Intesa-Sanpaolo. "Torino è una città che guarda al futuro con speranza e fiducia. Relativamente alle grandi vocazioni, al centro di questa mattinata c'è l'innovazione e la nostra città ha dei distretti protagonisti in questo settore - ha continuato Lo Russo -, come ad esempio l'automotive e non solo. (segue) (Rpi)