Torino:VII seminario italo-russo, Lo Russo, con Russia relazione con sistema imprese, cultura e turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo inoltre una forte e rinnovata attività di innovazione scientifica e tecnologica con le nostre università. Anche il carattere culturale non va sottovalutato. Tutte attività dove o è già attivo uno scambio con le città russe o potrebbe esserci presto in futuro. Penso ad esempio proprio alla produzione culturale della nostra città, in scambio con quella russa ad esempio guardando all'Hermitage e al teatro Regio. E poi c'è il turismo, che è un altro dei punti programmatici centrali. Può essere un ulteriore fonte di scambio tra la nostra Città e la Federazione Russa", ha concluso. (Rpi)