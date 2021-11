Usa: il polipo asportato a Biden durante la colonscopia era benigno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici che la scorsa settimana hanno sottoposto il presidente Usa Joe Biden a un controllo medico di routine e ad una colonscopia hanno rimosso un polipo dall'intestino del presidente, che però si è rivelato una neoplasia benigna. Lo ha reso noto tramite una nota il medico dekka Casa Bianca, dottor Kevin O'Connor, spiegando che il polipo rimosso era "una lesione pre-cancerosa benigna a crescita lenta", per la quale al momento non è richiesto alcun ulteriore intervento. Si sarebbe trattato in particolare di un adenoma tubulare, simile ad uno per il quale Biden si era già sottoposto ad operazione chirurgica nel 2008. (segue) (Nys)