Usa: il polipo asportato a Biden durante la colonscopia era benigno (3)

- I raggi X alla colonna, ha precisato O’Connor, hanno mostrato che Biden ha un danno da usura normale per la sua età, un danno “da moderato a severo”, ma non tale da richiedere un trattamento specifico. Un “esame neurologico estremamente dettagliato”, ha scritto il medico, non ha mostrato segni di ictus, sclerosi multipla o Parkinson. "Il presidente Biden rimane un uomo sano, vigoroso, di 78 anni, in grado di svolgere con successo i doveri di presidente, inclusi quelli di capo esecutivo, capo di Stato e comandante in capo”, ha concluso O’Connor nel suo riepilogo. (segue) (Nys)