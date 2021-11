Usa: il polipo asportato a Biden durante la colonscopia era benigno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Walter Reed Biden si è sottoposto anche, sotto anestesia, a una colonscopia di routine. Prima di farlo ha trasferito temporaneamente i suoi poteri alla vicepresidente, Kamala Harris, che li ha tenuti per un’ora e 25 minuti. Del temporaneo trasferimento dei poteri sono stati informati la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, e il presidente pro tempore del Senato, Patrick Leahy, in base alla sezione 3 del 25mo emendamento della Costituzione. È previsto, infatti, e ci sono precedenti in altre presidenze, che un vicepresidente assuma i poteri presidenziali mentre il presidente si sottopone a una procedura medica che richieda l’anestesia. (Nys)