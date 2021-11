Usa: South Dakota, Corte Suprema boccia legalizzazione marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del South Dakota ha bocciato l'emendamento di iniziativa popolare alla Costituzione statale teso a legalizzare l'utilizzo della marijuana a fini ricreativi in quello Stato Usa. La battaglia legale contro la legalizzazione della marijuana era stata intrapresa dal governo statale su iniziativa della governatrice repubblicana, Kristi Noem; quest'ultima si è opposta alla legalizzazione della marijuana presentandola come una "piaga sociale", anche se la causa giudiziaria si è incentrata su violazioni tecniche ai dettami della Costituzione. La Corte Suprema si è schierata a favore della linea sostenuta dal governo statale con un voto di 4 a 1, stabilendo che l'emendamento non rispetta il requisito di univocità dei contenuti, in quanto interessa simultaneamente l'impiego della marijuana per uso medico, ricreativo e di ricerca. L''emendamento per la legalizzazione dell'uso ricreativo della marijuana era stato votato dal 54 per cento dei partecipanti a un referendum tenutosi nel South Dakota lo scorso anno. (Nys)