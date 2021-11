Corea del Sud-Italia: ambasciatore Failla chiede riconoscimento stranieri vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice dell'Unione europea in Corea del Sud, Maria Castillo Fernandez, e l'ambasciatore italiano Federico Failla hanno criticato il sistema di pass vaccinale adottato in Corea del Sud, descrivendolo come "discriminatorio" per il mandato riconoscimento degli stranieri vaccinatisi all'estero. Intervistato dal quotidiano "The Herald", Failla ha sollecitato Seul ad allentare le restrizioni attualmente in vigore per gli stranieri vaccinatisi all'estero, a cominciare dai requisiti di quarantena per i viaggiatori in arrivo nel Paese. "Speriamo che la situazione relativa alla quarantena obbligatoria per gli italiani pienamente vaccinati che giungono in Corea del Sud venga rapidamente superata, dal momento che molti studenti, uomini d'affari e turisti italiani vorrebbero riprendere presto a viaggiare verso la Corea", ha dichiarato l'ambasciatore italiano. La politica di "vita durante la Covid-19" adottata in Corea del Sud il primo novembre scorso prevede che l'ingresso in esercizi commerciali affollati, inclusi bar, palestre e karaoke, sia vincolato ad un certificato di vaccinazione o ad un tampone negativo. I cittadini sudcoreani che si sono vaccinati all'estero possono ottenere il riconoscimento del loro status tramite la app predisposta dall'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud, che invece non è accessibile ai cittadini stranieri. (segue) (Git)