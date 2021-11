Violenza donne: Bonetti, in arrivo nuove norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un pacchetto di norme, a cui stanno lavorando le ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini da portare al Consiglio dei ministri per una maggiore protezione delle donne vittime di violenza che trovano il coraggio di denunciare. Passa anche da qui la risposta del governo, spiega al "Sole 24 Ore" la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, alla piaga della violenza e dei femminicidi che non accenna a sanarsi. Ma non c'è solo la protezione delle vittime: occorre anche puntare sull'empowerment delle donne con misure come il reddito di libertà, che va in futuro rafforzato, e il microcredito di libertà che parte da subito. Oggi, in occasione della Giornata internazionale, è attesa al Consiglio europeo per certificare l'impegno dell'Italia nell'attuazione della Convenzione di Istanbul: "L'agenda globale - osserva la ministra - non punta solo sulla protezione delle vittime ma sulla promozione della parità e l'empowerment". La misura del reddito di libertà mette a disposizione un aiuto economico fino a 400 euro al mese per un anno. "Il reddito di libertà si innesta nel percorso di ricostruzione di una vita delle donne che sono nella fase di uscita dalla violenza. Donne che spesso non hanno autonomia finanziaria. La misura varata è uno strumento di libertà, non di assistenzialismo. Si tratta di un primo finanziamento di 7 milioni per tre annualità, dobbiamo rafforzarlo negli anni a venire con ulteriori finanziamenti". (segue) (Res)