Violenza donne: Bonetti, in arrivo nuove norme (2)

Quanto al microcredito di libertà, con copertura totale da parte dello Stato, "parte fattivamente adesso. Una misura che fa leva sull'educazione finanziaria e investe sulle donne. Ha finalità di empowerment visto che intende accompagnare la donna nella vita lavorativa fuori dalla violenza". È stato messo di recente a punto il piano antiviolenza 20212023 atteso da quasi un anno. Manca però il piano operativo: "Segue il piano strategico nazionale che ho portato in Consiglio dei ministri e che diventa, e questa è una novità, un impegno strutturale del governo, definendo strategie e obiettivi. Con il piano operativo, che verrà scritto adesso, seguiranno azioni puntuali per passare dalla visione strategica alle azioni concrete. La grande novità è che per la prima volta, anche su questo fronte, prevediamo scelte e risorse strutturali e stabili", ha concluso Bonetti.