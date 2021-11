Pensioni: sottosegretaria Guerra, serve riforma di genere sulle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna "rimuovere i vincoli che impediscono alle donne di ribellarsi alle violenze, a cominciare da quelli economici". A dirlo in una intervista a "la Repubblica" è Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria dell'Economia, alla vigilia dellla Giornata contro la violenza che si terrà al Mef. "Noi abbiamo provvedimenti che vanno in questa direzione, dall'accesso alle case pubbliche alla decontribuzione per il datore di lavoro, ma bisogna sradicare tutte le discriminazioni che riducono l'autonomia delle donne e favoriscono gli elementi che preparano la violenza: il controllo della donna passa anche perle risorse di cui dispone". "Un percorso nel mercato del lavoro come quello italiano, - spiega la sottosegretaria - così svilito e così condizionato dalla maternità, favorisce la violenza. Una donna che fa figli ha una probabilità di mantenere un lavoro a tempo pieno qualificato molto più bassa rispetto a una donna che non fa figli, per non parlare rispetto agli uomini". Lo smart working, molto più diffuso con la pandemia, può rendere i tempi di lavoro più flessibili e adatti anche alle lavoratrici madri: "Io credo che possa aiutare ad affrontare il tema della conciliazione vita privata-lavoro ma solo se il tema viene declinato anche al maschile, altrimenti il lavoro agile rischia di diventare una ulteriore formula di ghettizzazione, con la pretesa che le donne al tempo stesso lavorino e accudiscano anche i figli". (segue) (Res)