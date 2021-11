Pensioni: sottosegretaria Guerra, serve riforma di genere sulle pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti - aggiunge - durante il lockdown il peso maggiore del lavoro di cura è stato è stato sulle spalle delle donne, anche nel caso in cui solo il padre era in smart working. Io metterei una premialità per le imprese che utilizzano strumenti di conciliazione in modo equilibrato". Le leggi spesso non bastano. "Abbiamo fatto bene a mettere le pari opportunità nelle leggi elettorali e le quote rosa nei Cda. E facciamo bene a mettere nel Pnrr regole di premialità negli appalti pubblici per le aziende che assumono quote significative di donne. Importante anche la legge sulla parità retributiva appena approvata dal Parlamento, che introduce elementi di trasparenza per individuare gli snodi delle discriminazioni. Ma non basta". "Bisognerebbe - osserva infine la sottosegretaria - introdurre elementi di premialità per le aziende che non discriminano e di sanzione per i comportamenti scorretti. Dobbiamo rafforzare strumenti come il congedo obbligatorio per gli uomini, che adesso è diventato di 10 giorni contro i 5 mesi delle donne. La scommessa è quella di cominciare a introdurre criteri trasversali, come stiamo cercando di fare con il Pnrr", ha concluso Guerra. (Res)