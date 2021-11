Difesa: Amendola, asse stretto con Parigi per rafforzare l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- "Un'iniezione di fiducia, un strumento per rendere ancora più solida l'integrazione europea". Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, ha avviato il bilaterale italo francese, che porterà domani alla firma del 'Trattato del Quirinale", invitando l'omologo Clement Beaune a visitare la mostra su Dante alle scuderie del Quirinale. Il sottosegretario spiega in una intervista a "Il Messaggero" cos'è il Trattato tra Italia e Francia che verrà firmato dal presidente della Repubblica Mattarella e dal presidente francese Macron: "Nasce su proposta della presidenza francese nel 2017. Da quel momento in poi tra i due Paese ci sono stati alti e bassi, che ricordiamo e che per fortuna sono stati superati. Ha l'obiettivo di creare una cooperazione rafforzata su molti temi. Si va dall'innovazione, allo sviluppo sostenibile, alla cultura e alla sicurezza. Una cooperazione che costruisce uno strumento ancora più solido per l'integrazione europea". "Questo - aggiunge - è l'oggetto del Trattato: due Paesi che decidono di avere consultazioni rafforzate per condividere gli obiettivi strategici di un'Europa più sovrana". (segue) (Res)