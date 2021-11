Difesa: Amendola, asse stretto con Parigi per rafforzare l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici capitoli in trenta pagine, ma la trattativa che ha portato alla stesura del Trattato è stata tenuta riservata: "Hanno lavorato sei saggi, i nostri diplomatici della Farnesina e del ministero degli esteri francese. Va inoltre dato merito ai due ambasciatori, Christian Masset e Teresa Castaldo, che hanno retto in questi anni a volta anche turbolenti. Non ci sono articoli segreti, ma si attua un meccanismo di consultazione permanente che prevedrà dei vertici annuali tra i due governi, delle consultazione strategiche permanenti e paritarie tra i ministri degli esteri, su tutti i temi". Il sottosegretario osserva inoltre che "tra le accuse più inesatte, forse per eccesso di provincialismo, ho letto quella di una presunta supremazia di un Paese sull'altro. Al contrario questo Trattato determina dei bilanciamenti sui rispettivi interessi e renderà le relazioni più franche. Inoltre ci permetterà di andare esattamente nell'altra direzione dell'accusa che viene rivolta in questo momento". (segue) (Res)