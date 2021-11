Difesa: Amendola, asse stretto con Parigi per rafforzare l'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia non rafforzano la loro intesa a danno di un terzo, la Germania: "Assolutamente no, anzi. Con Francia e Germania noi costituiamo uno dei capisaldi dell'edificio europeo non solo per il portato storico. Con la Germania abbiamo un'industria manufatturiera molto connessa. La Germania ha più scambi commerciali con il Veneto e la Lombardia che con la Corea o il Canada. E' un triangolo, quello composto da Italia, Francia e Germania, che costituisce la forza della base industriale europea", ha concluso Amendola. (Res)