Nato-Russia: colloquio fra Blinken e Stoltenberg su ministeriale di Riga e Russia

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per discutere della ministeriale dell’Alleanza atlantica che si terrà il 30 novembre e primo dicembre a Riga, in Lettonia, e delle attività militari russe al confine ucraino. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in un briefing con la stampa. “Blinken ha osservato che attende con impazienza la riunione ministeriale degli Esteri a Riga e il dialogo sull'intera gamma di questioni che la Nato deve affrontare”, ha detto Price. (Nys)