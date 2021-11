Infrastrutture: Acs vende quota 50 per cento autostrada Presidio Parkway a fondo Aberdeen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acs ha raggiunto un accordo per la vendita del 50 per cento della sua partecipazione nell'autostrada Presidio Parkway in California, negli Stati Uniti, al fondo britannico Aberdeen Infrastructure con l'obiettivo di ridurre il proprio debito e affrontare nuovi investimenti. Lo riferiscono fonti finanziarie consultate dal quotidiano "El Economista". Il restante 50 per cento dell'autostrada è di proprietà del fondo francese Meridiam Infrastructure. Con l'acquisto, Aberdeen rafforza la sua presenza nel mercato statunitense delle strade a pedaggio, dove ha già una partecipazione in beni come la I-77 in North Carolina controllata da Ferrovial. Dopo la cessione di Presidio Parkway, Acs ha in portafoglio 15 progetti di concessione in Nord America, il suo principale mercato nel mondo, con un investimento accumulato di 19 miliardi di euro. (Spm)