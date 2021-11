Giappone-Afghanistan: ambasciatore Okada tiene colloqui con funzionari talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Giappone in Afghanistan, Takashi Okada, ha tenuto il primo colloquio con funzionari talebani a Kabul il 23 e 24 novembre. Lo ha reso noto un portavoce del governo talebano ad interim. I colloqui tra l'ambasciatore e membri dei talebani sono i primi a divenire di dominio pubblico dalla conquista di Kabul da parte dei talebani, lo scorso agosto. Okada ha incontrato tra gli altri i vicepremier Abdul Kabir e Abdul Ghani Baradar. Kabir ha espresso apprezzamento per l'assistenza del Giappone all'Afghanistan, e ha aggiunto che il governo ad interim punta a forgiare relazioni cordiali col resto del mondo, incluso il Giappone. Il Giappone è riluttante a riconoscere formalmente il governo talebano, ma secondo fonti di stampa giapponesi ha già tenuto colloqui a porte chiuse nei mesi scorsi, per discutere ad esempio la fornitura di aiuti umanitari. (Git)