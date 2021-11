Giappone: Covid, soltanto 5 casi a Tokyo, variante Delta verso "l'auto-estinzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75,6 per cento della popolazione del Giappone, che conta in tutto 125 milioni di abitanti, ha ricevuto due dosi di vaccino contro la Covid-19, il dato maggiore tra quelli del Paesi del G7, secondo i dati pubblicati dal governo giapponese il 18 novembre. Il Giappone ha sopravanzato il Canada, con un tasso di vaccinazione del 75,5 per cento. Il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Giappone è significativamente diminuito nel Paese dallo scorso settembre, e nelle 24 ore di ieri le autorità sanitarie hanno segnalato soltanto 163 casi sull'intero territorio nazionale, contro il picco di oltre 25mila registrato nel mese di agosto. E' in calo anche il numero dei malati gravi. Il Giappone sono state inoculate ad oggi 195,32 milioni di dosi di vaccino, e 99,4 milioni di persone, pari al 78,5 per cento della popolazione, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. (segue) (Git)