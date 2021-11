Giappone: Covid, soltanto 5 casi a Tokyo, variante Delta verso "l'auto-estinzione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende dotare il Paese di un sistema di approvazione rapida di vaccini e farmaci in caso di emergenza, una volta verificata la loro sicurezza. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", ricordando che nel Paese è già in vigore una procedura di approvazione semplificata che però ha esibito limiti in occasione dell'adozione dei vaccini contro la Covid-19. Il piano potrebbe essere approntato entro la fine dell'anno. in risposta alle critiche giunte per il ritardo inizialmente accumulato dalla campagna di vaccinazione del Giappone rispetto alla maggior parte delle altre economie avanzate del Globo. Il nuovo sistema prevede la revoca dell'approvazione emergenziale nel caso la presunta efficacia di un farmaco non venga dimostrata entro un determinato periodo di tempo. (segue) (Git)