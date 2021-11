Giappone: Covid, soltanto 5 casi a Tokyo, variante Delta verso "l'auto-estinzione" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese ha deciso il 12 novembre di procedere all'acquisizione di farmaci anti-virali per somministrazione orale contro la Covid-19 sufficienti a trattare 1,6 milioni di pazienti, in previsione di una sesta ondata pandemica nel Paese. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l'acquisizione è parte delle misure contenute nel nuovo pacchetto di risposta a coronavirus, "Allestendo un sistema medico basato sul peggiore scenario possibile e potenziando il trattamento precoce (dei sintomi), saremo in grado di proseguire le nostre attività economiche e sociali anche nel caso di una nuova diffusione dei casi di infezione", ha spiegato questa mattina il primo ministro giapponese Fumio Kishida. (segue) (Git)