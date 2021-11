Giappone: Covid, soltanto 5 casi a Tokyo, variante Delta verso "l'auto-estinzione" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha varato nuovi criteri per la valutazione della situazione pandemica nel Paese, che danno maggior rilievo alla capienza delle strutture ospedaliere rispetto al numero di nuovi casi di infezione. Lo riferisce la stampa giapponese, sottolineando che le nuove linee guida riflettono l'aumento del tasso di vaccinazione nel Paese e il forte calo dei malati di Covid-19 che sviluppano sintomatologia grave, grazie anche alle cure farmacologiche adottate dal sistema sanitario nazionale. Il nuovo sistema di valutazione del rischio pandemico è stato approvato nel corso di un incontro tra le sottocommissioni del governo incaricate della gestione della pandemia; i nuovi criteri prevedono cinque livelli di rischio pandemico, rispetto ai quattro del sistema attualmente in vigore. Nella valutazione del rischio, e nella conseguente eventuale adozione di misure emergenziali, influiranno d'ora in poi anche le proiezioni della disponibilità di posti letto ospedalieri. Il nuovo sistema di valutazione del rischio verrà presentato nel contesto di un pacchetto di misure contro la Covid-19 che il governo giapponese intende presentare entro la prima metà di novembre. (Git)