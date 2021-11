Corea del Sud: Covid, record di pazienti in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato 2.938 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 4.116 del giorno precedente, che avevano segnato un record negativo assoluto per quel Paese. Il numero dei pazienti affetti da Covid-19 in condizioni gravi ha registrato a sua volta un nuovo record negativo, aumentando a 612. Gli ultimi dati hanno spinto il governo di quel Paese a sollecitare le categorie vulnerabili ad assumere la terza dose e a valutare il ripristino di alcune delle restrizioni revocate nelle scorse settimane, dopo il raggiungimento degli obiettivi di vaccinazione prefissati. Ieri il Paese ha registrato anche 35 decessi giornalieri, il dato peggiore dall'avvio della fase di riapertura graduale delle attività nel Paese. Il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, ha avvertito che il governo sta valutando l'adozione di un "piano di emergenza per l'area metropolitana di Seul", col ripristino di restrizioni alle attività e l'utilizzo di un sistema di pass vaccinale. (segue) (Git)