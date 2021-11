Corea del Sud: Covid, record di pazienti in terapia intensiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha annunciato che il Paese intraprenderà il graduale ritorno alla normalità dalla pandemia di coronavirus dal mese di novembre. L'annuncio segue il raggiungimento nel Paese della soglia di vaccinazione del 70 per cento della popolazione. Moon ha precisato che alcune misure di prevenzione, come l'obbligo di mascherine in alcuni locali, rimarranno in vigore nei prossimi mesi per arginare la propagazione del virus. Circa 35,9 milioni di cittadini sudcoreani su un totale di 51,3 milioni hanno completato il ciclo di vaccinazione contro la Covid-19, secondo gli aggiornamenti forniti dal governo sudcoreano lo scorso fine settimana. La vaccinazione del 70 per cento della popolazione costituiva il principale prerequisito fissato dal governo per il ritorno alla normalità. Moon ha descritto l'annuncio come una "soglia di speranza", che sarà accompagnata da ulteriori misure di sostegno ai piccoli esercenti e alle altre categorie maggiormente colpite dalla pandemia. Il governo sudcoreano ha proposto per il prossimo anno un bilancio record di 604.400 miliardi di won (519 miliardi di dollari) necessario a mantenere le politiche espansive di sostegno alla ripresa economica. (Git)