Corea del Sud: aumenta tasso di riferimento all'1 per cento per contenere l'inflazione (2)

- La Corea del Sud è il Paese con il rapporto tra debito delle famiglie e prodotto interno lordo (Pil) più elevato tra le maggiori economie del Globo. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato il 15 novembre dal think tank Institute of International Finance, secondo cui nel Paese il totale del debito delle famiglie è arrivato a toccare quota 104,2 per cento del Pil alla fine di giugno 2021. Hong Kong è seconda in classifica con un rapporto debito famiglie/Pil del 92 per cento; seguono il Regno Unito con l'89,4 per cento, gli Stati Uniti al 79,2 per cento, la Thailandia (77,5 per cento), la Malesia (73,4 per cento) e il Giappone (63,9 per cento). La Corea dle Sud è anche prima al mondo per tasso di crescita dell'indebitamento delle famiglie, con un incremento di sei punti percentuali in un anno. (segue) (Git)